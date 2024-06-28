Были в российском плену еще с 2017–2018 годов: Украина вернула гражданских Пех и Матюшенко
Украине 28 июня удалось освободить гражданских Елену Пех и Валерия Матюшенко. Они находились во враждебном плену еще с 2017 – 2018 годов.
Об этом сообщил Владимир Зеленский. Всего из вражеского плена сегодня удалось вернуть 10 гражданских, передает 24 Канал.
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Из плена освободили Елену Пех и Валерия Матюшенко
Несмотря на сложности, 28 июня удалось освободить и вернуть домой еще десять наших людей.
Елена Пех и Валерий Матюшенко – гражданские, которые были в плену еще с 2017–2018 годов,
– рассказал президент.
Елена Пех – искусствовед, научный сотрудник Горловского художественного музея. Ее российские захватчики держали в заключении с 2018 года.
Еще один политический пленник – Валерий Матюшенко. Оккупанты задержали гражданского в Донецкой области еще в июле 2017 года. Впоследствии незаконно заключили в тюрьму до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
Заметим, что среди освобожденных 28 июня также:
- Нариман Джелял – заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, захвачен в Крыму еще в 2021 году.
- Богдан Гелета и Иван Левицкий – священники Украинской греко-католической церкви, захвачены в Бердянске за сопротивление оккупантам.
- Еще 5 гражданских, которые были захвачены на территории Беларуси и лишены свободы: Николай Швец, Наталья Захаренко, Павел Куприенко, Людмила Гончаренко и Екатерина Брюханова.