Были в российском плену еще с 2017–2018 годов: Украина вернула гражданских Пех и Матюшенко

Украине 28 июня удалось освободить гражданских Елену Пех и Валерия Матюшенко. Они находились во враждебном плену еще с 2017 – 2018 годов.

Об этом сообщил Владимир Зеленский. Всего из вражеского плена сегодня удалось вернуть 10 гражданских, передает 24 Канал.

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Из плена освободили Елену Пех и Валерия Матюшенко

Несмотря на сложности, 28 июня удалось освободить и вернуть домой еще десять наших людей.

Елена Пех и Валерий Матюшенко – гражданские, которые были в плену еще с 2017–2018 годов,

– рассказал президент.

Елена Пех – искусствовед, научный сотрудник Горловского художественного музея. Ее российские захватчики держали в заключении с 2018 года.

Еще один политический пленник – Валерий Матюшенко. Оккупанты задержали гражданского в Донецкой области еще в июле 2017 года. Впоследствии незаконно заключили в тюрьму до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Заметим, что среди освобожденных 28 июня также: