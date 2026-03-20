Укр Рус
24 Канал Новости Украины Были загружены зерном: Россия ударила по иностранным судам в Одесской области
20 марта, 07:47
2
Обновлено - 08:19, 20 марта

София Рожик
Основные тезисы
  • В результате ночной атаки в Одесской области российскими ударными БпЛА были повреждены два гражданских коммерческих судна под флагами Палау и Барбадоса.
  • В результате атаки пострадали два человека, поврежден зерновой бункер и оборудование, но суда остаются на плаву.

В результате ночной атаки 20 марта в Одесской области ударными БПЛА повреждены два гражданских коммерческих судна. Они шли под флагами Палау и Барбадоса.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба и председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

Что известно об атаке на Одесскую область?

В результате атаки России пострадали два человека, им оказали медицинскую помощь.

На момент удара судна находились у причалов и были загружены зерном. Несмотря на обстрел, они остаются на плаву.

Атака на Одесскую область / Фото ОВА

 

В результате атаки также поврежден зерновой бункер и оборудование. На территории возник пожар, его уже локализовали.

Это очередное военное преступление России против мировой продовольственной безопасности!
– подчеркнул Кулеба.

К слову, Россия регулярно атакует украинские порты. Накануне в Черном море возле Одессы обнаружили загрязнение воды жирами и маслами. Это может быть связано с обстрелами декабря 2025, когда значительные объемы подсолнечного масла попали в воду.

Другие последствия ночной атаки

  • Ночью под атакой дронов была и Запорожская область. В результате этого в самом Запорожье разрушены частные дома. Погибла 30-летняя женщина, еще два человека ранены – 48-летний мужчина и 10-летний мальчик.

  • В Харькове ночью тоже было громко. Во время атаки было повреждено здание учебного заведения.

  • Всего этой ночью Украину атаковали 156 беспилотников, 133 из них уничтожила ПВО. Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых на 7 локациях.