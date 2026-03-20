Были загружены зерном: Россия ударила по иностранным судам в Одесской области

В результате ночной атаки 20 марта в Одесской области ударными БПЛА повреждены два гражданских коммерческих судна. Они шли под флагами Палау и Барбадоса.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба и председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

Что известно об атаке на Одесскую область?

В результате атаки России пострадали два человека, им оказали медицинскую помощь.

На момент удара судна находились у причалов и были загружены зерном. Несмотря на обстрел, они остаются на плаву.

Атака на Одесскую область

В результате атаки также поврежден зерновой бункер и оборудование. На территории возник пожар, его уже локализовали.

Это очередное военное преступление России против мировой продовольственной безопасности!

– подчеркнул Кулеба.

К слову, Россия регулярно атакует украинские порты. Накануне в Черном море возле Одессы обнаружили загрязнение воды жирами и маслами. Это может быть связано с обстрелами декабря 2025, когда значительные объемы подсолнечного масла попали в воду.

