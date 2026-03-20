Были загружены зерном: Россия ударила по иностранным судам в Одесской области
- В результате ночной атаки в Одесской области российскими ударными БпЛА были повреждены два гражданских коммерческих судна под флагами Палау и Барбадоса.
- В результате атаки пострадали два человека, поврежден зерновой бункер и оборудование, но суда остаются на плаву.
В результате ночной атаки 20 марта в Одесской области ударными БПЛА повреждены два гражданских коммерческих судна. Они шли под флагами Палау и Барбадоса.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба и председатель Одесской ОГА Олег Кипер.
Что известно об атаке на Одесскую область?
В результате атаки России пострадали два человека, им оказали медицинскую помощь.
На момент удара судна находились у причалов и были загружены зерном. Несмотря на обстрел, они остаются на плаву.
Атака на Одесскую область / Фото ОВА
В результате атаки также поврежден зерновой бункер и оборудование. На территории возник пожар, его уже локализовали.
Это очередное военное преступление России против мировой продовольственной безопасности!
– подчеркнул Кулеба.
К слову, Россия регулярно атакует украинские порты. Накануне в Черном море возле Одессы обнаружили загрязнение воды жирами и маслами. Это может быть связано с обстрелами декабря 2025, когда значительные объемы подсолнечного масла попали в воду.
Другие последствия ночной атаки
Ночью под атакой дронов была и Запорожская область. В результате этого в самом Запорожье разрушены частные дома. Погибла 30-летняя женщина, еще два человека ранены – 48-летний мужчина и 10-летний мальчик.
В Харькове ночью тоже было громко. Во время атаки было повреждено здание учебного заведения.
Всего этой ночью Украину атаковали 156 беспилотников, 133 из них уничтожила ПВО. Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых на 7 локациях.