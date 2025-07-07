Было 4 удара, – в Запорожском ТЦК отреагировали на атаку России

Утром 7 июля россияне атаковали территорию Запорожского областного ТЦК и СП. Зафиксировано 4 вражеских удара. В ТЦК отреагировали.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Запорожский областной ТЦК и СП.

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Запорожский ТЦК прокомментировал атаку России

В областном ТЦК подтвердили, что 7 июля российские военные нанесли 4 удара по территории.

Пострадавшие – военнослужащие роты охраны. Именно те, кто переведен по заключению ВВК из боевых подразделений. Именно те, кто воевал с оккупантом на передовой. Двое военнослужащих госпитализированы в состоянии средней тяжести,

– заявили в Запорожском ТЦК.

Также добавили, что в результате российской атаки ранений различной степени тяжести получили 14 гражданских. Кроме того, повреждены частные жилые дома и автомобили.

Мы понимаем, почему так происходит. Это больше информационная атака, направлена на мобилизационные мероприятия и эмоции граждан Украины. Обидно, что иногда действия врага получают поддержку именно украинцев,

– отметили в ТЦК.

Также подчеркнули, что несмотря на все, продолжают работать. В частности, комплектовать боевые подразделения и предоставлять социальные услуги родным погибших воинов.