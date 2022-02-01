Было бы катастрофой для мира, – Джонсон о вторжении России в Украину

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что дальнейшее вторжение России в Украину было бы катастрофой. Он об этом сказал на брифинге после переговоров с президентом Владимиром Зеленским.

Главы государств встретились в Мариинском дворце в Киеве 1 февраля. Джонсон отметил, что потенциальное вторжение было бы не только военной катастрофой, но и гуманитарной и политической.

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Задело бы весь мир

Прежде всего речь шла о катастрофических последствиях для России, однако он подчеркнул, что они бы задели и весь мир. Премьер также сказал, что нападение серьезно бы повлияло на восприятие Владимира Путина.

Мне кажется, что это было бы военной катастрофой как для России, так и для мира. И потенциальное вторжение было бы поражением для президента Путина,

– сказал Джонсон.

Стоит заметить, что ранее в украинском МИД сообщали, что будут обсуждать на встрече не только опасные угрозы Европе.

Главное о визите Джонсона в Украину

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Украину с официальным визитом 1 февраля.

Причиной визита стала угроза полномасштабного вторжения России в Украину.

Вместе с Джонсоном в Киев должна была прилететь и глава МИД Великобритании Лиз Трасс для анонсирования нового Альянса с Польшей и Украиной. Однако она заболела коронавирусом.

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