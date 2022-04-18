Было бы очень неплохо, если бы Байден лично увидел места российских зверств, – ОП

Британский премьер Борис Джонсон, а также президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии посетили Украину и увидели, на какие зверства способны россияне. В Офисе Президента ожидают, что на такой шаг решится и президент США Джо Байден.

США собираются прислать в Украину своего высокопоставленного представителя. В Офисе Президента хотели бы видеть в Украине самого Джо Байдена.

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Байдену следует приехать лично

Заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква уверен, что Байдену следует самому увидеть последствия зверств российских оккупантов. Об этом он заявил в эфире Национального телемарафона.

Жовква убежден – впечатления Байдена способствовали бы еще большей поддержке Украины от США.

Мы готовы видеть господина президента США в Киеве, в Украине. Было бы очень неплохо, если бы Байден лично увидел в Украине эти места российских зверств, встретился с руководством Украины,

– сказал заместитель председателя ОП.

Он также подчеркнул важность поддержки США в войне с Россией и отметил скорость оказания вооружения и другой помощи.

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