Было ли прекращение огня: у Зеленского дали четкий ответ

Украина предложила России многодневное перемирие на фронте и в воздухе. Однако Москва фактически проигнорировала этот мирный шаг со стороны Киева.

Об этом в комментарии журналистам рассказал советник Зеленского Дмитрий Литвин, сообщает 24 Канал.

Было ли прекращение огня?

Литвин подтвердил слова главы Офиса президента Кирилла Буданова относительно предложения о временном перемирии, поступившего из Киева в Москву.

По словам чиновника, прекращения огня не было, поскольку его фактически отклонила российская сторона.

Украина передала России предложение о прекращении огня, его довели до российского лидера Владимира Путина, однако ответа Москва не дала,

– подчеркнул Литвин.

Напомним, что незадолго до полуночи в сети появились сообщения о том, что, якобы, украинским военным приказали прекратить огонь. Мол, режим тишины должен действовать в течение четырех суток – с 00:00 5 сентября до 23:59 8 сентября.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет наносить по России воздушные удары во время визита в Москву американской делегации. Президент выразил надежду на ответную тишину со стороны россиян во время пребывания посланцев Трампа в Киеве.

Как стало известно, уже утром 5 сентября Россия не приняла украинское предложение о перемирии. Более того, она предприняла попытку сорвать визит американцев в Киев. Оккупанты впервые за долгое время целенаправленно нанесли удары по аэропортам Киева и Борисполя.