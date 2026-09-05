Про це в коментарі журналістам розповів радник Зеленського Дмитро Литвин, передає 24 Канал.

Чи було припинення вогню?

Литвин підтвердив слова керівника Офісу президента Кирила Буданова щодо пропозиції тимчасового перемир'я, яка надійшла від Києва до Москви.

За словами чиновника, припинення вогню не було, бо його фактично відхилила російська сторона.

Україна передала Росії пропозицію про припинення вогню, її довели до російського правителя Володимира Путіна, однак відповіді Москва не надала,

– наголосив Литвин.

Нагадаємо, що незадовго до півночі у мережі з'явилися повідомлення, що, буцімто, українським військовим наказали зупинити вогонь. Мовляв, режим тиші повинен діяти протягом чотирьох діб – із 00:00 5 вересня до 23:59 8 вересня.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна не завдаватиме по Росії повітряних ударів під час візиту до Москви американської делегації. Президент висловив сподівання на дзеркальну тишу з боку росіян під час перебування посланців Трампа у Києві.

Як стало відомо, вже вранці 5 вересня Росія не прийняла українську пропозицію про перемир'я. Ба більше, вона здійснила спробу зірвати візит американців до Києва. Окупанти вперше за довгий час цілеспрямовано вдарили по аеропортах Києва і Борисполя.