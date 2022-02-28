Было несколько столкновений, – у Кличко рассказали, как прошла ночь в Киеве

Столица в очередной раз оборонялась ночью 28 февраля. В частности, строили фортификационные сооружения и не обошлось снова без столкновений.

Об этом рассказал первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации. По словам Николая Поворозника, ночью в столице также работали над строительством фортификационных сооружений.

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Несмотря на столкновения, ночь в столице прошла спокойно

В КГГА отметили, что ночь в городе прошла более-менее спокойно. В основном, все были заняты подготовкой фортикационных сооружений для обороны Киева.

Было несколько столкновений на территории города с вражескими группами. Продолжаем эту работу,

– подчеркнул Поворозник.

Также он напомнил, что уже утром, в 8:00, в столице закончился комендантский час. "Мы даем возможность людям сходить в магазины", – добавил первый заместитель Виктора Кличко.

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