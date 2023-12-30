"Было очень громко": взрыв прогремел в Одессе во время тревоги

Российские оккупанты продолжают наносить террористические удары по Украине. Во время воздушной тревоги вечером 30 декабря в Одессе раздался взрыв.

Местные жители рассказывают, что взрыв был очень громким. Он прозвучал ориентировочно в 17.07, сообщает корреспондентка 24 Канала из Одессы.

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Воздушная тревога в городе была объявлена в 16:56. Людей призывали немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

Накануне оккупанты совершили массированную атаку

Российские террористы продолжают атаковать украинские города и деревни. Самую массированную атаку с воздуха враг совершил 29 декабря. Оккупанты запустили почти 160 ракет и дронов. Мишенями, традиционно для террористов, стали жилые дома, церкви, больницы. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

Уже на следующий день, 30 декабря, Зеленский уточнил, что в результате террористических действий врага пострадали 120 украинских городов и сел.

Сейчас уже известно уже о 39 погибших. Кроме того, более сотни человек – пострадали. Среди них – дети.

Российским оккупантам придется ответить за каждый террористический удар. Оккупантам не удастся реализовать никаких своих преступных целей. Зеленский отметил, что задача – работать так, чтобы война вернулась туда откуда пришла, – в Россию.