Было понятно, что это начало оккупации и войны – активист Майдана о Крыме в 2014 году

Активист Майдана Виталий Кузьменко напомнил, что после Революции Достоинства началась оккупация Россией Крыма. Уже во время этих событий было ясно, что начинается война.

Кузьменко рассказал в эксклюзивном интервью, что после Революции Достоинства поначалу было желание что-то менять в стране. Майдан вышел за свои баррикады.

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Начало оккупации и начало войны

Кузьменко рассказал, что его друзья ездили в Крым, чтобы отслеживать события.

Уже было ясно, что это начало оккупации и начало войны,

– сказал активист.

Он добавил, что у некоторых еще были иллюзии, якобы это временная ситуация или обострение.

Однако Кузьменко тогда понимал, что "если Крым "падает", то дальше будут и другие регионы". Тогда уже "расшатывались" области на Востоке Украины и на Юге.

Важно! Сайт 24 канала запустил проект "Баррикады достоинства", в котором напомнит о страшных, но таких важных днях для Украины. 8 лет назад миллионы людей вышли на Революцию Достоинства, чтобы отстоять свои европейские права. Поэтому вместе вспоминаем избиения студентов, "Марш миллионов", революционный Новый год, "кровавое Крещение", первые смерти активистов, бурный февраль и убийства Небесной Сотни.

Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.

Как происходила оккупация Крыма: коротко