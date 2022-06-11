Было приятно смотреть, как орки разлетаются, – киборг Костенко об уничтожении вражеских орудий

Вооруженные Силы Украины часто наносят точные артиллерийские удары по враждебным позициям. Киборг и нардеп Роман Костенко своими глазами увидел, как наши ракеты уничтожили оккупантов и их военную технику.

Об этом 24 канала рассказал лично Роман Костенко. По его словам, ВСУ наносят точные удары, хотя количество тяжелого вооружения существенно не увеличилось за последние дни.

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Он убеждает, что наши военные увеличили поражение тем оружием, которое есть в наличии.

Костенко признался, что накануне стал свидетелем точных выстрелов от наших защитников.

На моих глазах ВСУ уничтожили российские пушки, которые обстреливали наши позиции. Было приятно смотреть, как орки разлетаются, а их пушки полностью уничтожили наши ракеты.

– отметил киборг.

Роман Костенко добавил, что пока не было переломного момента в войне. По его мнению, сейчас основная задача ВСУ – удерживать позиции и ждать поставки дальнобойной артиллерии.

К слову, украинские защитники проводят успешное контрнаступление в Херсонской области . В частности, под контроль Украины вернули Таврическое. Также ВСУ ведут контрнаступление на нескольких населенных пунктах – Киселевке, Солдатском и Александровке.

Кроме того, подразделения Вооруженных Сил активно противодействуют россиянам в Харьковской области. Там враг пытается не дать украинским военным выйти к государственной границе .

Потери России в войне против Украины

Несмотря на огромные резервы, Россия уже понесла беспрецедентные потери в войне против нашего государства, которую она начала 24 февраля. Так, по состоянию на 11 июня, Вооруженным Силам Украины уже удалось уничтожить:

личного состава – 32 050 российских оккупантов ;

; вражеских танков – 1419 единиц;

боевых бронированных машин врага – 3466 единиц;

артиллерийских систем россиян – 712 единиц;

ракетных систем залпового огня – 222 единицы;

средств противовоздушной обороны – 97 единиц;

самолетов – 212 единиц;

вертолетов – 178 единиц;

беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 579 единиц;

крылатых ракет – 125 единиц;

кораблей и катеров – 13 единиц;

автомобильной техники и цистерн с топливом – 2448 единиц;

специальной техники – 54 единицы.

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