Было – стало: в сети показали, во что превратились вертолеты оккупантов под Николаевом

Украинские защитники продолжают давать достойный отпор российским оккупантам. Уничтожают не только самих захватчиков, но и их опасную авиационную технику.

На этот раз изрядно досталось одному из рашистских вертолетов. Фото сбитой техники опубликовал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Актуально Теперь мы "вежливые люди", – Ким показал восторженного российского пилота

Кто с мечом придет – тот от меча и погибнет

Виталий Ким, в частности, показал, каким был российский вертолет в полете за мгновение до фиаско. Второе фото – куча металлолома, который еще и одновременно горит. Именно в такую ​​прекрасность превращается российская техника, прибывшая в Украину.

Украина достойно встретила российскую оккупационную технику / Фото взято с телеграма Виталия Кима