Было видно за километры: появилось видео смертельного взрыва в аэропорту Кабула

Мощные взрывы возле аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле унесли жизни по меньшей мере 13 человек, среди жертв есть дети. Десятки человек пострадали в результате атаки.

В хирургическом центре Кабула сообщили, что после взрывов к ним поступило 60 раненых. В то же время очевидцы утверждают, что количество пострадавших превышает 150.

Читайте также Ситуацию в аэропорту Кабула хочет контролировать Турция, а Канада отказывается от эвакуации

Взрыв увидели издалека

Местные жители, которые находились за километры от аэропорта, показали в сети кадры, на которых видно мощный взрыв. Кроме этого, было слышно и сильный грохот, после этого поднялась туча дыма.

Жуткий взрыв в афганском аэропорту: смотрите видео

В аэропорту Кабула прогремели взрывы: что известно