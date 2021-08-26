Было видно за километры: появилось видео смертельного взрыва в аэропорту Кабула
26 августа 2021 , 19:52Читати новину українською
Источник:24 канал
Мощные взрывы возле аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле унесли жизни по меньшей мере 13 человек, среди жертв есть дети. Десятки человек пострадали в результате атаки.
В хирургическом центре Кабула сообщили, что после взрывов к ним поступило 60 раненых. В то же время очевидцы утверждают, что количество пострадавших превышает 150.
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Взрыв увидели издалека
Местные жители, которые находились за километры от аэропорта, показали в сети кадры, на которых видно мощный взрыв. Кроме этого, было слышно и сильный грохот, после этого поднялась туча дыма.
Жуткий взрыв в афганском аэропорту: смотрите видео
В аэропорту Кабула прогремели взрывы: что известно
- 26 августа в аэропорту возле афганской столицы прогремело сразу 2 взрыва: возле одного из входов в терминал и вблизи отеля Baron.
- В американском Пентагоне уже подтвердили, что среди погибших есть американцы. В Великобритании заявили, что их военные не пострадали.
- Как сообщили в МИД, информация о том, что пострадали украинцы, не поступала. Посольству Украины в Таджикистане поручили держать ситуацию "на контроле".
- Источники в администрации президента США рассказали журналистам Politico, что первый взрыв совершил террорист-смертник из "Исламского государства".