Было жестокое сражение: в ГУР рассказали детали, как спецназовцы десантировались в Крыму

Спецназовцы Главного управления разведки десантировались на территории временно оккупированного Крыма. Во время этой высадки оккупанты понесли немалые потери.

Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов. Он подчеркнул, что это была операция диверсионно-разведывательного характера.

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Крым готовится к деоккупации

В разведке отметили, что во время спецоперации назначенцы подразделения "Стугна" и "Братства" вступили в жестокое сражение с оккупантами.

В рамках высадки бойцов ГУР в оккупированном Крыму произошло жестокое сражение. Россияне понесли значительные потери,

– сообщил Юсов.

Украинские бойцы уже вернулись с временно оккупированного полуострова. К сожалению, спецназовцы также понесли потери, однако они несоразмерны с российскими.

В ГУР не сообщали, когда именно произошла высадка десанта на временно оккупированный полуостров. Впрочем, эффектные кадры работы спецназовцев опубликовали 4 октября.

Вместе с тем, российское минобороны традиционно заявило об "отражении атаки". Пропагандисты утверждают, что в северо-западной части акватории Черного моря якобы "была отражена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, которая направлялась в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах". Традиционно оккупанты не сообщали о своих потерях.

В Крыму была тревожная ночь

Ночью 3 октября во временно оккупированном Крыму было "тревожно". Около 20:20 в Севастополе в районе Казачьей бухты раздался мощный взрыв. После этого в городе была объявлена воздушная тревога, которая впоследствии распространилась на территорию всего полуострова.

Интересно, что оккупанты рассказали о разных "атаках". Так, российское минобороны заявило, что якобы "сбило ракету" "Нептун". Между тем, так называемый "губернатор" Севастополя заявил об "атаке беспилотниками". Развожаев начал восхвалять работу "пе-ве-о", которое якобы "ликвидировало БПЛА". Впрочем, отработали не очень точно, ведь обломки упали на крышу одного из домов, а в многоэтажках – вылетели окна.

Что же "сбили" россияне во временно оккупированном Крыму – неизвестно. Очевидно, оккупанты еще не получили новой "методички", как комментировать взрывы в Севастополе, поэтому и возникло такое "недоразумение".