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Было очень скользко: доверенное лицо Путина поскользнулся и упал перед дебатами

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Режиссер Никита Михалков
Режиссер Никита Михалков / Фото из открытых источников

Режиссер Никита Михалков, который является доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина, поскользнулся и упал перед дебатами в Нижнем Новгороде.

Об этом информирует РБК.

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"Упал, когда выходил из машины уже по приезду в Нижний Новгород. Было очень скользко. Сделали перевязку, заклеили пластырем затылок, сделали МРТ, чтобы не было гематомы. Я сильно ударился головой", – сообщил Никита Михалков.

Он попал в больницу, но медицинское обследование не выявило серьезных повреждений. В итоге он не отменил рабочую поездку, поскольку чувствует себя нормально.

Михалков стал доверенным лицом Путина уже второй раз, впервые перед выборами 2012 года. Доверенные лица участвуют в политических дебатах от имени президента.

К слову, в среду, 14 марта, во время официальной церемонии встречи Президента Украины Петра Порошенко с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом случился курьезный случай.

Теги: Новости России Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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