Було дуже слизько: довірена особа Путіна послизнулася і впала перед дебатами

Режисер Микита Міхалков, який є довіреною особою кандидата в президенти Володимира Путіна, послизнувся і впав перед дебатами у Нижньому Новгороді.

Про це інформує РБК.

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"Впав, коли виходив з машини вже по приїзду в Нижній Новгород. Було дуже слизько. Зробили перев'язку, заклеїли пластиром потилицю, зробили МРТ, щоб не було гематоми. Я сильно вдарився головою", – повідомив Микита Михалков.

Він потрапив до лікарні, але медичне обстеження не виявило серйозних ушкоджень. У висновку він не скасував робочу поїздку, оскільки почуває себе нормально.



Міхалков став довіреною особою Путіна уже вдруге, вперше перед виборами 2012 року. Довірені особи беруть участь у політичних дебатах від імені президента.

До слова, в середу, 14 березня, під час офіційної церемонії зустрічі Президента України Петра Порошенка з президентом Австрії Олександром Ван дер Белленом трапився курйозний випадок.