Скорые не успевают: на Арабатской стрелке прилет по оккупантам, мог пострадать и Сальдо

В оккупированном Геническом районе Херсонской области прилет. Вероятно, уничтожена база россиян. Отмечается, что под удар мог попасть и гауляйтер Сальдо.

Сальдо якобы в тяжелом состоянии доставили в больницу, об этом сообщил ряд телеграм-каналов, информирует 24 Канал. Отмечают, что удар был по гостинице "Позитив", где собственно гауляйтер любил проводить время.

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На опубликованных видео видно, что пожар в гостинице достаточно масштабный.

На Арабатской стрелке прилет по базе россиян: видео

Скорые не успевали вывозить оккупантов

Мэр Мелитополя Иван Федоров тоже сообщил, что ударом удалось уничтожить группу российских военных на Арабатской Стрелке в Геническом районе. По его словам, удар пришелся прямо по столовой оккупантов.

Количество ликвидированных оккупантов несравнимо больше, чем количество "скорых", которые не успевали их вывозить,

– добавил Федоров.

По словам Федорова, россияне захватили сотни баз отдыха на побережье Азовского моря, однако курорт не задался. Даже более чем 100 километров от линии фронта не помогают врагу укрыться от хлопка.

! Вечером 9 июня во временно оккупированном Геническом районе Херсонской области прозвучала серия взрывов: над базами отдыха, где разместились военные России, поднялись столбы дыма.

Хлопок в оккупированном Геническе: видео

Так что с Сальдо

Что касается того, мог ли и правда пострадать коллаборант Сальдо, то такая вероятность действительно есть. Украинские источники пишут, гауляйтер в больнице. Пророссийские же уверяют, что он жив, но был на месте прилета.

Подтверждений или опровержений этого от оккупационных властей пока нет.

Кстати, партизанское движение "Атеш" тоже опубликовали новое сообщение у себя. Они коротко написали "Сальдо", но как интригующе. Можем предположить, что с гауляйтером случилась какая-то беда, а "Атеш" намекают, что возьмут за это ответственность.