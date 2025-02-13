13 февраля, 10:07
Быстрый толчок к миру и переговоры с Путиным не являются предательством Украины, –глава Пентагона
Министр обороны США высказался относительно переговоров с Путиным. Подчеркнул, быстрый толчок к миру не является предательством Украины.
Об этом Пит Гегсет заявил во время общения с журналистами в Брюсселе, сообщает 24 Канал.
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Глава Пентагона настоял на том, что мирный толчок "не является предательством" Украины. Также заявил, что российская агрессия была "перезагрузкой" НАТО.