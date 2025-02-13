Быстрый толчок к миру и переговоры с Путиным не являются предательством Украины, –глава Пентагона

Министр обороны США высказался относительно переговоров с Путиным. Подчеркнул, быстрый толчок к миру не является предательством Украины.

Об этом Пит Гегсет заявил во время общения с журналистами в Брюсселе, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Трамп позвонил Путину, а потом Зеленскому: важнейшие заявления политиков

Глава Пентагона настоял на том, что мирный толчок "не является предательством" Украины. Также заявил, что российская агрессия была "перезагрузкой" НАТО.

