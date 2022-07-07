Быть лидером – это первым приехать в Киев, – у Зеленского отреагировали на отставку Джонсона

Премьер Великобритании Борис Джонсон 7 июля подал в отставку. На это уже отреагировали у Владимира Зеленского.

Официальную позицию Офиса Президента озвучил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Важно Джонсон объявил об отставке с кресла премьера и главы Консервативной партии

Он подчеркнул, что быть лидером означает называть российское зло злом и брать ответственность в самые тяжелые времена.

Быть лидером – первым прибыть в Киев, несмотря на ракетные обстрелы,

– заявил Подоляк.

Советник главы Офиса Президента также поблагодарил Бориса Джонсона за осознание угрозы "радиочастотного монстра" и передовую поддержку Украины.

Позиция Подоляка об отставке Джонсона: смотрите видео

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк поблагодарила Джонсона и подчеркнула, что верит в дальнейшее сотрудничество с Великобританией.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был и остается одним из лучших друзей Украины, благодаря которому Укр аина смогла сдержать нашествие российских войск. Но Великобритания будет помогать Украине и дальше, независимо от фамилии главы ее правительства,

– добавила она.

Отставка Бориса Джонсона: главное

7 июля премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что принял решение уйти в отставку с поста главы правительства и лидера Консервативной партии. Он будет исполнять обязанности пока не назначат нового лидера партии. Джонсон заверил, что после его отставки поддержка Украины со стороны Британии не снизится.

Он будет исполнять обязанности пока не назначат нового лидера партии. Джонсон заверил, что после его отставки Этому предшествовал правительственный кризис, который на фоне скандала с Крисом Пинчером, "главным кнутом Консервативной партии", отвечающим за присутствие в парламенте и голосование депутатов-консерваторов. Чиновники массово уходят в отставку. По меньшей мере, 30 чиновников написали заявления об отставке.

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса призвал украинцев не искать предательства. Более того, есть достойные кандидаты, которые могут заменить Джонсона в должности премьера. К примеру:

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, который четко и решительно поддерживает Украину, не меньше чем Борис Джонсон.

Министр иностранных дел Лиз Трасс, она на втором или третьем месте. Она также занимает четкую позицию по отношению к Украине.

Джонсон поговорит с Зеленским после заявления об отставке: смотрите видео