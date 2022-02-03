Також є й інформація, що ймовірність значної ескалації зараз розглядають як низьку або навпаки – Росія продовжує накопичувати війська і техніку на кордоні з Україною. Є і те, що в Ізраїлі відкинули можливість війни Росії з Україною найближчим часом.

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Захід помітив збільшення росіян у Білорусі

Західні ЗМІ, переглянувши нові супутникові знимки, не побачили жодного прогресу. Військовий контингент Росії й техніка звідти ж, зокрема ракетні комплекси "Іскандер-М", як стояли впритул до українських кордонів, так і стоїть.

Тільки тепер вони там ще й намети встановлюють, певно щоб "зелені чоловічки" звикали на всяк випадок до землі.

Ба більше, упродовж останніх кількох тижнів компанія космічних технологій Maxar Technologies, яка робить фото військ зі своїх супутників, зафіксувала навіть суттєве збільшення російських підрозділів на території Білорусі.

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На багатьох полігонах помітні ознаки навчального застосування артилерії та техніки в процесі бойових операцій. На полігоні в Осиповичах, менш ніж за 100 кілометрів від Мінська, помітне розташування оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М".

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З цього місця вони можуть легко сягати Вільнюса, Києва, Варшави та Львова. Можуть, але не обов'язково мають. Іти у відкритий наступ Росія наразі побоюється. Важко бути непомітним, якщо за тобою спостерігає весь світ.

Ізраїль не бачить небезпеку, хоч і страхується

Пильно спостерігає і поки каже, загрози не бачить. Першим хто висловився з цього приводу був ізраїльський уряд. Там кажуть, що хоч Росія і не демонструє своїх миролюбних планів та світової війни ось-ось точно не буде.

Проте водночас Ізраїль попросив на всяк випадок своїх громадян заповнити спеціальні анкети на урядовому сайті, щоб у разі чого при евакуації нікого не забути.

Поки ж у планах Ізраїлю переговори з міністром Росії Сергієм Лавровим. Істина "говорить" – тримайте друзів близько, а ворогів ще ближче. Це якщо вас раптом цікавило питання, чому країни НАТО та ЄС й досі ведуть перемовини з Кремлем.

У США також припинили використовувати слово "неминуча" щодо загрози російського вторгнення в Україну. Воно посилає ненавмисний сигнал про те, що Путін нібито вже ухвалив рішення і вичікує моменту для його реалізації.

Нововведення в армії: призов та контракт

До речі, міністр оборони Олексій Резніков вийшов до преси. Не лише, щоб запевнити у тому, що все під контролем, а й щоб поділитися деталями тих заяв, які зробив президент під час виступу у Верховній Раді.

Насамперед усіх цікавило питання, як Україна може відмовитися від строкової служби і якими тепер будуть терміни контрактів. Останнім пообіцяли не лише збільшення грошового забезпечення до 3 мінімальних зарплат, а й розв'язання питання з нерухомістю.

Тут, як кажуть, хотіла б вас чимось втішити та не можу. Термін мінімального контракту, який солдат укладає зі Збройними силами України, після 2024 року має бути не менше 10 років.

Навіть додати немає чого, сподіваюсь лише, що це ще не остаточно ухвалене рішення. Охочих же вступати в лави збройних сил зі свічкою в руках не знайдемо.

Зверніть увагу! Для прикладу термін контрактника у США складає від 2 до 6 років.

Середній же термін, скільки молоді люди покоління Z, а це ті, хто народився між другою половиною 1990 років та другою половиною двохтисячних, готові затримуватися на одному місці – 3 роки.

Больова точка Кремля

Поки розкажу ще кілька причин, чому Росія не готова приносити себе у жертву. Як каже доктор історичних наук Андрій Зубов, Захід знайшов больову точку Кремля.

Стоит узнать Резников рассказал, сколько российских военных возле границ Украины

Як же тоді бути з війною, про яку постійно кричать з екранів російського телебачення? Андрій Зубов узагалі не впевнений, у тому що Путін збирався її розпочинати.

Коли у Кремлі висували ультиматум ЄС і НАТО, вони сподівались що Захід просто так візьме і віддасть Україну Москві, а так, як бачимо, не сталося.

У цей момент Путін по-справжньому розгубився і, як то кажуть, збовтнув зайвого.

Дипломатія прикріплена озброєнням

Хоч як каже, міністр оборони Резніков, Україна не планує жодних наступальних дій і має намір розв'язати війну на Донбасі та окупацію в Криму винятково дипломатичним шляхом.

Проте дипломатія, коли вона підкріплена Javelin, Stinger та безпілотниками, працює набагато краще. Для цього Україна насамперед збирається закупити у Туреччини 12 нових безпілотників Bayraktar. Уже далі, розпочати їх виробництво на українській території і з вітчизняними двигунами "Мотор Січ".

Кстати Резников говорит о низкой вероятности значительной эскалации на границе

Опісля цього відкрити навчальний центр, який готуватиме льотчиків з управління безпілотними дронами різних категорій. Усе це ми робимо і обговорюємо відкрито.

Туреччина може допомогти Україні

Зокрема і з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, який приїхав до України не з порожніми руками. Там є ручка, яка, по-перше, має підписати рамкову угоду щодо співробітництва у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях. Цей документ враховує і воєнну взаємодію.

Наступним на підпис потрапить документ про співробітництво у сфері молодіжної політики. Також зміни до угоди, які стосуються посилення співробітництва між правоохоронними органами наших країн.

Нарешті таки угода, про яку ми вже досить давно говоримо – про зону вільної торгівлі між країнами. Вона може принести до бюджету нашої держави додатково понад 3 мільярдів доларів США.

При тому, що зараз частка торгового обороту між Україною та Туреччиною вже перевищила 7 мільярдів доларів.

Про блокування зброї Німеччиною та санкції Кремлю – дивіться у програмі.