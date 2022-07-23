Лучше бы россияне не лезли, – украинский защитник показал быт ВСУ на "нуле"

Украинские воины прославились своим мужеством на весь мир. Теперь на передовой им приходится отбивать атаки врага.

О жизни в полевых условиях фронта рассказал один из защитников с позывным "Кум". Он служит на Николаевском направлении в составе 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

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Как устроен быт на передовой

Военные на его позициях живут в блиндажах. На стенах висят рисунки и флаг Украины, есть самодельные ангелочки. Все это военные получили от детей из Николаева.

Позиции украинских воинов расположены на одном из главных танковых направлений на Юге. Если будет прорыв врага, они возьмут удар на себя и должны держать российские войска.

Кофе с утра и начинаем работать над укреплением: копаем, роем, строим. Ведь пехота – это чем глубже зарылся, тем больше проживешь,

– говорит военный.

Воины на позиции оборудовали кухню, душевую с горячей водой, паровую и другие блага цивилизации. По словам "Кума", все это они построили за месяц.

Быт на передовой / Фото Суспильного

"Кум" принял первый бой на Херсонщине

Военный служит в армии с 2014 года. С началом полномасштабного нападения он был одним из воинов, которые отражали первые атаки россии на Херсонщину.

Первое сражение отважный воин принял 24 февраля примерно в 11:00 в Херсоне.

24 числа приняли бой под Херсоном, брали мост. Я вывозил личные дела всего батальона, выехали под мост, стали в колонну и в 11:00 приняли бой по освобождению моста. Бой продолжался до 18:00, пока не подошли танки и закончился в 20:00. Мы взяли мост,

– рассказал он.

Мужчина признался, что во время того боя они, к сожалению, потеряли многих наших защитников.

россия потеряет еще больше

"Кум" уверен, что враг потеряет в этой войне еще больше. Для россиян лучше было вообще не лезть к нам.



"Лучше бы россияне не лезли сюда. Многие друзья, которые служили со мной, многих потеряли. Они еще больше потеряют. За каждого погибшего нашего 10 – 20 их человек будем хоронить. Херсон мы возьмем, Украину – освободим", – убежден защитник.

Он также пояснил, что российские войска обстреливают гражданские объекты, чтобы настроить людей против украинских военных. По его словам, у них ничего не получается, потому что украинцы уже доказали свое единство еще 24 февраля.

Потери россиян в войне

На 23 июля украинские воины ликвидировали всего 39 240 оккупантов. При этом также уничтожили много техники. Некоторая техника остается в состоянии, пригодном для боев, поэтому становится трофейной и переходит к ВСУ. Данные о потерях врага не точны, потому что боевые действия очень интенсивны.

На Юге наши воины атакуют склады врага и скопления просто ювелирно. Например, только за сутки 21 июля нанесли сразу несколько мощных ударов. Одна из прицельных демилитаризаций прошла традиционно на позициях россиян в легендарной Чернобаевке.

В ОК "Юг" рассказывали, что 21 июля нанесли в зоне поражения 10 авиационных ударов. Их охарактеризовали как достаточно результативные. Уничтожены командный пункт, командно-наблюдательный пункт врага и 5 опорных пунктов.

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