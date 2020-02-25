Бывает очень жарко, – Стефанчук о недовольстве правительством в "Слуге народа"

В президентской фракции "Слуга народа" есть недовольство работой правительства. К Кабинету министров есть ожидания – и они не всегда быстро сбываются.

У "Слуги народа" много вопросов к правительству. Об этом первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сказал на Форуме реформ "На пути в Вильнюс", пишет LB.

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Стефанчук добавил, что "они готовы совершать ошибки, но и быстро их исправлять".

Видимо, есть ожидания, и эти ожидания не так быстро сбываются. У фракции "Слуга народа" тоже есть много вопросов к правительству. Это дискуссия. Поверьте, на наших встречах бывает чрезвычайно жарко,

– сказал он.

В частности, вице-спикер добавил, что его не устраивает в работе Кабмина.

"Это вопросы, связанные с декоммунизацией законодательства. Это был один из первых законопроектов, который провалился в Верховной Раде. Мне хочется, чтобы лучше была коммуникация с обществом", – пояснил Стефанчук.

Интересно. Доверие украинцев к Верховной Раде и Кабинету Министров существенно снизилось – об этом свидетельствуют данные опроса. Так, правительству в сентябре 2019 года доверяли 57% респондентов, не доверяли – 22%, в феврале 2020 года – соответственно 28% и 64,5%.

Отметим, 22 февраля в Верховной Раде во время заседания заслушали промежуточный отчет Кабмина о предыдущих пяти месяцах работы. Доклад представил премьер-министр Алексей Гончарук. Депутаты, некоторые из них – и из "Слуги народа", раскритиковали отчет, назвали его слишком общим и отметили, что недовольны работой правительства.