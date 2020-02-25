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      Буває дуже жарко, – Стефанчук про невдоволення урядом в "Слузі народу"

      - Читать новость на русском
      Стефанчук розповів про невдоволення урядом в "Слузі народу" / Shutterstock

      У президентській фракції "Слуга народу" є невдоволення роботою уряду. До Кабінету міністрів є очікування – і вони не завжди швидко справджуються.

      "Слуга народу" має багато запитань до уряду. Про це перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук сказав на Форумі реформ "На шляху до Вільнюса", пише LB.

      Цікаво: Звіт уряду: як експерти оцінюють роботу Гончарука

      Стефанчук додав, що "вони готові робити помилки, але й швидко їх виправляти".

      Мабуть, є очікування, і ці очікування не так швидко збуваються. У фракції" Слуга народу "теж є багато питань до уряду. Це дискусія. Повірте, на наших зустрічах буває надзвичайно жарко,
      – сказав він.

      Зокрема, віцеспікер додав, що його не влаштовує у роботі Кабміну.

      "Це питання, пов'язані з декомунізацією законодавства. Це був один з перших законопроєктів, який провалився у Верховній Раді. Мені хочеться, щоб краще була комунікація з суспільством", – пояснив Стефанчук.

      Цікаво. Довіра українців до Верховної Ради і Кабінету Міністрів суттєво знизилася –  про це свідчать дані опитування. Так, уряду у вересні 2019 році довіряли 57% респондентів, не довіряли – 22%, у лютому 2020 року – відповідно 28% і 64,5%.

      Зазначимо, 22 лютого у Верховній Раді під час засідання заслухали проміжний звіт Кабміну про попередні п'ять місяців роботи. Доповідь презентував прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Депутати, деякі з них – і зі "Слуги народу",  розкритикували звіт, назвали його занадто загальним та зазначили, що незадоволені роботою уряду.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Кабінет Міністрів України Новини України Новини політики Слуга народу Верховна Рада Руслан Стефанчук
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