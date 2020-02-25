Буває дуже жарко, – Стефанчук про невдоволення урядом в "Слузі народу"

У президентській фракції "Слуга народу" є невдоволення роботою уряду. До Кабінету міністрів є очікування – і вони не завжди швидко справджуються.

"Слуга народу" має багато запитань до уряду. Про це перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук сказав на Форумі реформ "На шляху до Вільнюса", пише LB.

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Стефанчук додав, що "вони готові робити помилки, але й швидко їх виправляти".

Мабуть, є очікування, і ці очікування не так швидко збуваються. У фракції" Слуга народу "теж є багато питань до уряду. Це дискусія. Повірте, на наших зустрічах буває надзвичайно жарко,

– сказав він.

Зокрема, віцеспікер додав, що його не влаштовує у роботі Кабміну.

"Це питання, пов'язані з декомунізацією законодавства. Це був один з перших законопроєктів, який провалився у Верховній Раді. Мені хочеться, щоб краще була комунікація з суспільством", – пояснив Стефанчук.

Цікаво. Довіра українців до Верховної Ради і Кабінету Міністрів суттєво знизилася – про це свідчать дані опитування. Так, уряду у вересні 2019 році довіряли 57% респондентів, не довіряли – 22%, у лютому 2020 року – відповідно 28% і 64,5%.

Зазначимо, 22 лютого у Верховній Раді під час засідання заслухали проміжний звіт Кабміну про попередні п'ять місяців роботи. Доповідь презентував прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Депутати, деякі з них – і зі "Слуги народу", розкритикували звіт, назвали його занадто загальним та зазначили, що незадоволені роботою уряду.