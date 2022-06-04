Бывало и до 4 тысяч снарядов на взвод за пол дня – бригадный генерал об атаках врага

Российские кафиры артиллерией готовят по позициям украинских защитников с начала полномасштабной войны. Герой Украины бригадный генерал Дмитрий Красильников отметил, что бывали случаи, когда за пол дня кафиры выпускали до 4 тысяч снарядов.

Бригадный генерал и командир оперативно-тактической группировки "Север" подчеркнул, что кафиры массированно используют артиллерию. Дмитрий Красильников отметил, что воинам тяжело находиться под постоянными обстрелами.

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Украине нужно дальнобойное оружие

Дмитрий Красильников подчеркнул, что важную роль в этой войне играет пехота - без нее закрепляться на позициях и дальше трудно продвигаться. Однако пехота может действовать успешно, когда Украина получит дальнобойное оружие, чтобы наносить удары по дальнобойной артиллерии противника. Также бригадный генерал отметил, что у Украины достаточно противотанкового оружия ближнего действия, однако нужно оружие и дальнего действия.

Необходимость вооружения Красильников обосновал на примере боев на переправах в районе Северского Донца. Бригадный генерал подчеркнул, что Украине нужно оружие для огневого превосходства.

Красильников отметил, что кафиры активно используют артиллерию для обстрелов позиций украинских воинов. Потому сложно представить, что переживают наши военные в горячих точках.

Применение артиллерии массировано и масштабно. Если требуется по нормам наряда артиллерии для подавления опорного пункта 960 – 1060 снарядов, даже никто не думает, что можно больше. Бывали такие случаи, когда выкладывались на взвод 2 000 снарядов за пол дня и 4 000 снарядов за пол дня,

– подчеркнул Красильников.

Бригадный генерал отметил, что даже командованию сложно представить, что пережили наши воины в Попасной и Рубежном и что переживают в других точках.

Ситуация на фронте

По состоянию на 4 июня в Украине продолжаются 101-е сутки полномасштабной войны. Самые ожесточенные бои продолжаются на Востоке нашего государства. В частности, кафиры пытаются захватить Северодонецк на Луганщине, к чему прилагают все усилия. Однако наши воины дают мощный отпор, поэтому враг контролирует только часть города.

Также кафиры предприняли несколько попыток наступления и штурма на других восточных направлениях, однако наши защитники и защитницы отразили атаки.

Больше о ситуации на фронте по состоянию на 4 июня вы можете просмотреть в карте боевых действий .

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