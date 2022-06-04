Бригадний генерал та командир оперативно-тактичного угруповання "Північ" наголосив, що окупанти масовано використовують артилерію. Дмитро Красильников зазначив, що воїнам важко перебувати під постійними обстрілами.

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Україні потрібна далекобійна зброя

Дмитро Красильников наголосив, що важливу роль у цій війні відіграє піхота – без неї закріплятися на позиціях та просуватися далі важко. Однак піхота може діяти успішно, коли Україна отримає далекобійну зброю, щоб завдавати ударів по далекобійній артилерії противника. Також бригадний генерал зазначив, що в України є достатньо протитанкової зброї ближньої дії, однак потрібна зброя й дальньої дії.

Необхідність озброєння Красильников обґрунтував на прикладі боїв на переправах в районі Сіверського Донця. Бригадний генерал наголосив, що Україні потрібна зброя для вогневої переваги.

Красильников зазначив, що окупанти активно використовують артилерію для обстрілів позицій українських воїнів. Тому складно уявити, що переживають наші військові в гарячих точках.

Застосування артилерії є масованим та масштабним. Якщо потрібно по нормах наряду артилерії для подавлення опорного пункту 960 – 1060 снарядів, то навіть ніхто не думає, що можна більше. Бували такі випадки, коли викладувалися на взвод 2 000 снарядів за пів дня, і 4 000 снарядів за пів дня,

– наголосив Красильников.

Бригадний генерал зазначив, що навіть командуванню важко уявити, що пережили наші воїни в Попасній та Рубіжному і що переживають в інших точках.

Ситуація на фронті

Станом на 4 червня в Україні триває 101-ша доба повномасштабної війни. Найзапекліші бої тривають на Сході нашої держави. Зокрема окупанти намагаються захопити Сєвєродонецьк на Луганщині, до чого докладають всіх зусиль. Однак наші воїни дають потужну відсіч, тому ворог контролює лише частину міста.

Також окупанти здійснили кілька спроб наступу та штурму на інших східних напрямках, однак наші захисники та захисниці відбили атаки.

Більше про ситуацію на фронті станом на 4 червня ви можете переглянути в карті бойових дій.

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