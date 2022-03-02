Бывшая президент Литвы призывает НАТО вступить в войну за Украину

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте высказалась относительно варварской войны России против Украины. Бывшая чиновница призвали НАТО вступить в войну за Украину, а не сдерживать врага только санкциями.

Только война может остановить войну

Грибаускайте отметила, что санкции Запада, какими бы жесткими ни были, не могут остановить диктаторский режим Путина.

К теме Бесполетную зону над Украиной сделать возможно, – Курт Уолкер

Экс-президент убеждена, что войну может остановить только война, а не поставки оружия в Украину. Она подчеркнула, что Украина воюет за Европу.

Только война может остановить войну. Не нужно притворяться и пытаться успокоить совесть только поставкой Украине оружия, уже слишком поздно. Украинский народ воюет за нас... Повторение мантры о том, что НАТО не может помочь Украине, уже выглядит патетично и обличает трусость Запада,

– заявила Грибаускайте.

Также она считает, что Запад, будучи наблюдателем войны, фактически станет соучастником того, что делают российские войска из Украины

Поэтому, по мнению Грибаускайте, если Путина не остановить на территории Украины, война придет на территории стран Запада.

Бывшая президент Литвы обратила внимание, что НАТО вмешивалось в военные конфликты в других странах. Из-за этого Грибаускайте стыдно слышать заявления лидеров НАТО, которые отказываются вмешиваться в войну. Как минимум, Украина просит закрыть небо, чтобы Россия не наносила авиаудары по нашей территории.

"Украина просит реальной помощи, мы видим на телеэкранах взрывы в жилых кварталах и заявляем о "решительной поддержке Украины". Мне стыдно слышать, как лидеры и чиновники НАТО говорят, что не могут вмешиваться в конфликт – но ведь мы могли в Сирии, Ливии, Африке, Югославии, Афганистане?", – отметила Грибаускайте.

В завершение она сказала, что Украина борется за собственное существование и за мир в Европе.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!