Не смог предотвратить атаку, – ISW о задержании бывшего губернатора Курской области

В России задержали бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова. Таким образом российские власти пытаются осудить чиновников за их неспособность ответить на начало операции ВСУ на Курщине в августе 2024 года.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Читайте также Обустраивал фортификации на границе с Украиной и воровал деньги: арестован экс-глава Курщины

Почему задержали Смирнова и Дедова

16 апреля стало известно, что в России по подозрению в мошенничестве задержали Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова, бывшего вице-губернатора области.

Российские правоохранительные органы заявили, что чиновники находятся под следствием из-за хищения средств государственной "Корпорации развития Курской области", предназначенных для строительства оборонительных укреплений в приграничной зоне.

Российские власти в декабре 2024 года уже задерживали руководителей Корпорации года по аналогичным обвинениям в растрате, что в то время аналитики ISW оценивали как согласованную попытку Кремля обвинить чиновников Курской области в том, что они не смогли отразить прорыв украинских сил,

– говорится в публикации.

5 декабря 2024 года Владимир Путин назначил губернатором Курской области тогдашнего председателя Комитета Госдумы России по информационной политике Александра Хинштейна. Глава Кремля заявил, что Смирнов ушел в отставку якобы "по собственному желанию".

Высокопоставленные российские чиновники тогда отмечали, что Путин назначил Хинштейна из-за того, что Смирнов не должным образом общался с жителями Курской области и не поддерживал их в жилищных вопросах. Однако в то время они не обвиняли Смирнова в коррупции.

По словам аналитиков ISW, Кремль воздержался от замены Смирнова непосредственно после начала боев на Курщине или во время региональных выборов, вероятно, чтобы преуменьшить последствия операции ВСУ в регионе.

Вероятно, Кремль задержал Смирнова и Дедова сейчас, поскольку российские войска в основном вытеснили украинские войска из Курской области,

– подытожили в ISW.

Напомним, недавно стало известно, что российские войска в Курской области создают антидронные коридоры, чтобы защититься от атак беспилотников. Однако украинские подразделения продолжают удары по вражеской технике.