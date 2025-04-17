Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Чому затримали Смирнова і Дєдова

16 квітня стало відомо, що в Росії за підозрою в шахрайстві затримали Олексія Смирнова та його заступника Олексія Дєдова, колишнього віцегубернатора області.

Російські правоохоронні органи заявили, що посадовці перебувають під слідством через розкрадання коштів державної "Корпорації розвитку Курської області", призначених для будівництва оборонних укріплень у прикордонній зоні.

Російська влада у грудні 2024 вже затримувала керівників Корпорації року за аналогічними звинуваченнями в розтраті, що на той час аналітики ISW оцінювали як узгоджену спробу Кремля звинуватити чиновників Курської області в тому, що вони не змогли відбити прорив українських сил,

– йдеться в публікації.

5 грудня 2024 року Владімір Путін призначив губернатором Курської області тодішнього голову Комітету Держдуми Росії з інформаційної політики Олександра Хінштейна. Очільник Кремля заявив, що Смирнов пішов у відставку нібито "за власним бажанням".

Високопоставлені російські чиновники тоді наголошували, що Путін призначив Хінштейна через те, що Смирнов не належним чином спілкувався з жителями Курської області та не підтримував їх у житлових питаннях. Однак у той час вони не звинувачували Смирнова в корупції.

За словами аналітиків ISW, Кремль утримався від заміни Смирнова безпосередньо після початку боїв на Курщині або під час регіональних виборів, ймовірно, щоб применшити наслідки операції ЗСУ в регіоні.

Ймовірно, Кремль затримав Смирнова і Дєдова зараз, оскільки російські війська здебільшого витіснили українські війська з Курської області,

– підсумували в ISW.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що російські війська в Курській області створюють антидронові коридори, щоб захиститися від атак безпілотників. Однак українські підрозділи продовжують удари по ворожій техніці.