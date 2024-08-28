В Турции найден мертвым бывший охранник президента Азербайджана Алиева

В курортном районе Кушадасы в Турции обнаружили мертвым Махира Мамедова. Ранее он был охранником президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Мамедов, которому было 50 лет, прибыл в Турцию на отдых с семьей, его тело нашли в гостиничном номере. Причина смерти пока неизвестна.

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Что известно о смерти экс-охранника Алиева

В турецком городе Айдын в отеле нашли мертвым бывшего личного охранника президента Азербайджана Ильхама Алиева.

По информации издания, 50-летний Махир Маммадов прибыл в Турцию 25 августа на отдых с семьей. На четвертый день пребывания в пятизвездочном отеле его жена и сын отправились на прогулку, а когда вернулись, обнаружили мужчину без признаков жизни на полу номера.

Медики, прибывшие на место происшествия, подтвердили смерть Маммадова, но заявили, что причину можно будет установить только после проведения экспертизы тела. Полиция начала расследование, но версии того, что произошло, пока отсутствуют.

В издании также заявили, что Мамедов "некоторое время" был личным охранником Алиева, однако не уточняется, в какой именно период.