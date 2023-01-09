Болсонару снова в центре внимания: СМИ пишут, что экспрезидент Бразилии госпитализирован в США

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонар госпитализирован в США. Похоже, в политике ухудшилась ситуация со здоровьем.

Фото Болсонара из больничной палаты появилось в СМИ. Пишут, что его положили в больницу Орландо во Флориде. Президент говорил о сильных болях в брюшной области

Кстати говоря "Вне пределов правил": бывший президент Бразилии раскритиковал протесты в свою поддержку

Что делает Болсонару в США

Экслидер Бразилии улетел в США в конце 2022 года. Он не захотел участвовать в передаче власти новому президенту Луису Инасиу Луле да Силви.

Проблемы со здоровьем у него возникли после покушения в 2018 году. Тогда политик получил ножевое ранение на предвыборном митинге в Жуиз-ди-Фору. У поитика были травмы кишечника. Он перенес несколько сделок.

Протесты в Бразилии

В Бразилии 8 января прошли протесты. Митингующие считали президентские выборы, на которых проиграл Болсонару, нечестными. Они вошли в правительственные постройки и повредили их.

Сам Болсонару отметил, что поддерживает только мирные меры. Кстати, количество протестующих, задержанных полицией, составляет более 400 человек. Местные власти отмечали, что митингующие совершили террористические акты.

Новый президент Луис Инасиу Лула да Силва, вступивший в должность 1 января 2023 года, считает сторонников экспрезидента Болсонара фашистами и фанатиками.