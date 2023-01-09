Фото Болсонару з лікарняної палати з'явилось у ЗМІ. Пишуть, що його поклали до лікарні Орландо у Флориді. Президент говорив про сильні болі в черевній області

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Що Болсонару робить у США

Екслідер Бразилії відлетів до США наприкінці 2022 року. Він не захотів брати участь у передачі влади новому президенту Луїсу Інасіу Луле да Сілві.

Проблеми зі здоров'ям у нього з'явились після замаху у 2018 році. Тоді політик отримав ножове поранення на передвиборному мітингу у місті Жуїз-ді-Фору. У поітика були травми кишечника. Він переніс кілька операцій.

Протести у Бразилії

У Бразилії 8 січня відбулися протести. Мітингувальники вважали президентські вибори, на яких Болсонару програв, нечесними. Вони зайшли в урядові будівлі та пошкодили їх.

Сам Болсонару зазначив, що підтримує лише мирні заходи. До речі, кількість протестувальників, яких затримала поліція, становить понад 400 осіб. Місцева влада зазначала, що мітингарі скоїли терористичні акти.

Новий президент Луїс Інасіу Лула да Сілва, який обійняв посаду 1 січня 2023 року, вважає прихильників експрезидента Болсонару фашистами та фанатиками.