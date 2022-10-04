Бывший главарь донецких боевиков подозревается в пытках украинцев в Крыму

Бывшего главаря донецких боевиков подозревается в пытках украинцев в Крыму. Прокуратура автономии уже сообщила мужчине о подозрении.

Прессслужба прокуратуры АР Крым и Севастополя рассказала подробности. Подозреваемый – активный участник событий, приведших к оккупации Крыма.

Сколько жителей Крыма покинуло полуостров после объявления Россией мобилизации

Пытки украинцев в Крыму: подозревается бывший главарь незаконного вооруженного формирования "ДНР", также причастный к оккупации полуострова,

– говорится в сообщении.

После оккупации Крыма подозреваемый стал одним из предводителей боевиков на временно оккупированной Донбассе. В прокуратуре рассказали, что действия мужчины квалифицируют как нарушение законов и обычаев войны, а также посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

СБУ сообщила о подозрении киевлянке

СБУ в августе установила, что 35-летняя киевлянка сдавала сотруднику ФСБ России места дислокации украинских военных. Из-за закрытого телеграмм-канала женщина распространяла фото и видео с координатами расположения украинских военных подразделений и стратегически важных объектов критической инфраструктуры украинской столицы.

Женщине сообщили о подозрении. Речь идет о несанкционированном распространении информации о расположении объектов ВСУ в условиях военного положения.

Гиркин в истерике из-за наступления ВСУ: смотрите видео