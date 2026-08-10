Бывшему главе ОП Андрею Ермаку изменили меру пресечения
10 августа Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство защиты бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака. Суд расширил территорию, на которой он может передвигаться.
Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Что известно о новой мере пресечения для Ермака?
После ходатайства защиты, судья Высшего антикоррупционного суда частично изменил меру пресечения.
Защита обратилась в суд с просьбой пересмотреть установленные ранее ограничения. Предпосылкой для этого, по данным ВАКС, стало одновременное поступление в Специализированную антикоррупционную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро Украины ряда схожих по содержанию писем от командиров воинских частей в интересах Ермака.
Теперь это ограничение распространяется на границы Киева, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской областей. При этом ему разрешен транзитный проезд через другие области.
Прокурор возражал против удовлетворения ходатайства защиты. По его мнению, предыдущие ограничения не препятствовали реализации проекта, в котором Ермак принимает участие как руководитель, а не адвокат, непосредственно оказывающий правовую помощь военнослужащим.
Отдельно защита просил упразднить обязанность носить электронное средство контроля. Однако в этой части суд отказал.
Напомним, экс-главу ОП подозревают в легализации около 460 миллионов гривен во время строительства элитной недвижимости в Козине в рамках проекта "Династия". По этому делу также фигурируют Тимур Миндич и Алексей Чернышев, однако Ермак отрицает обвинения и утверждает, что не имеет отношения к "Династии".
Ранее экс-глава Офиса президента находился под стражей с возможностью внесения залога в 140 миллионов гривен. В мае залог был внесен, после чего его освободили из-под стражи, однако суд оставил ряд процессуальных обязанностей.