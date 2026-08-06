По данным следствия, чиновник мог годами накапливать активы, которые существенно превышают его официальное состояние. Об этом говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора.

По данным СМИ, речь идет о полковнике Андрее Украинце.

В течение 2020 – 2025 годов фигурант приобрел имущество на сумму не менее 20 миллионов гривен сверх законных доходов. Оформляли его через близких лиц.

Следствие установило, что речь идет о шести квартирах в Киеве, Виннице и Житомире, трех жилых домах в Житомирской области, апартаментах в Буковеле, шести земельных участках, гаражах и других нежилых помещениях.

Отдельно правоохранители описали и автопарк подозреваемого. Среди него – четыре автомобиля премиум-класса, в частности Audi Q7 и Audi Q5.

Хотя имущество было оформлено на родителей, сына, сожительницу и кума, фактически им пользовался сам подполковник. Никаких законных источников доходов, которые могли бы объяснить такие покупки, следствие не выявило.

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора бывшему чиновнику инкриминируют незаконное обогащение по статье 368-5 Уголовного кодекса Украины.

Ему уже подали ходатайство о заключении под стражу, а в качестве альтернативы суд может назначить залог в размере более 21 миллиона гривен.

Оборонная сфера – это не место для личного обогащения. Особенно во время войны. Продолжаем работу,

– заявили в прокуратуре.

Что известно о предыдущем подозрении?

Это уже не первое подозрение в адрес этого военнослужащего. В феврале ему уже сообщали о подозрении по делу о масштабном хищении бюджетных средств, которые государство выделяло на строительство оборонных сооружений для нужд украинской авиации.