За даними слідства, посадовець міг роками накопичувати активи, які суттєво перевищують його офіційні статки. Про це йдеться в повідомленні Офісу Генерального прокурора.

За інформацією ЗМІ, йдеться про полковника Андрія Українця.

Упродовж 2020 – 2025 років фігурант набув майна щонайменше на 20 мільйонів гривень понад законні доходи. Оформлювали його через близьких осіб.

Слідство встановило, що йдеться про шість квартир у Києві, Вінниці та Житомирі, три житлові будинки в Житомирській області, апартаменти в Буковелі, шість земельних ділянок, гаражі та інші нежитлові приміщення.

Окремо правоохоронці описали і автопарк підозрюваного. Серед нього – чотири автомобілі преміумкласу, зокрема Audi Q7 та Audi Q5.

Хоча майно було оформлене на батьків, сина, співмешканку та кума, фактично ним користувався сам підполковник. Жодних законних джерел доходів, які могли б пояснити такі покупки, слідство не виявило.

Під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора експосадовцю інкримінують незаконне збагачення за статтею 368-5 Кримінального кодексу України.

Йому вже подали клопотання про взяття під варту, а як альтернативу суд може визначити заставу понад 21 мільйон гривень.

Оборонна сфера – це не місце для особистого збагачення. Особливо під час війни. Працюємо далі,

– заявили в прокуратурі.

Що відомо про попередню підозру?

Це вже не перша підозра для цього військовослужбовця. У лютому йому вже повідомляли про підозру у справі щодо масштабного розкрадання бюджетних коштів, які держава виділяла на будівництво оборонних споруд для потреб української авіації.