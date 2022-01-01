Бывшие чиновники и послы США призывают обнародовать возможные санкции против России

В США бывшие чиновники и дипломаты настаивают, чтобы Белый дом обнародовал перечень возможных санкций против России. Эти карательные ограничения должны ввести в действие в случае российской агрессии против Украины.

Группа состоит из 24 бывших чиновников США. Все они ранее работали в сфере национальной безопасности.

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Подписанты работали в администрациях американских президентов

Несколько человек из этой группы работали в администрациях Барака Обамы, Джорджа Буша и Билла Клинтона.

Кто подписал заявление с требованиями:

экс-послы в Украине Стивен Пайфер и Джон Хербст;

бывшие послы в России Майкл Макфол и Александр Вершбоу,

бывший посол США в Польше Дэниел Фрид.

Мы считаем, что США должны, в тесной консультации со своими союзниками по НАТО и с Украиной, немедленно принять меры, чтобы повлиять на расчеты Кремля о расходах и выгодах, прежде чем российское руководство сделает выбор в пользу дальнейшей военной эскалации,

– говорится в заявлении.

Реакция Вашингтона должна содержать пакет жестких санкций. Американские политики и дипломаты считают, что о последствиях Москву следует предупредить заранее.

Пока Запад угрожает России санкциями, Россия, в свою очередь, снова обвиняет Украину. На этот раз рупором Кремля стал глава МИД государства-агрессора Сергей Лавров. Он убеждает, что Украина увеличивает поставки оружия на Донбасс и наращивает количество военных учений.

Между тем За новое вторжение России в Украину будут жесткие санкции, – глава МИД Великобритании

Путин и Байден провели переговоры 30 декабря: коротко

Владимир Путин и Джо Байден пообщались по телефону вечером 30 декабря.

Разговор длился около часа в закрытом режиме.

В Белом доме рассказали, что Байден призвал Россию к деэскалации вблизи украинской границы.

Американский президент четко отметил, что союзники будут принимать меры в ответ на агрессию Москвы.

О том, как Путин устроил Украине истерику, в "Теории заговора":