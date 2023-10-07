Об этом идет речь в актуальном отчете Института изучения войны. Они проанализировали данные, которые недавно распространил связанный с Кремлем милблогер со ссылкой на собственные внутренние источники. Он назвал текущие должности российских военных командующих, которых Кремль сменил после того, как те не достигли поставленных целей в начале полномасштабного вторжения в Украину.

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Работают в "оборонке"

Отмечают, что бывший командующий Западным военным округом (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлев и бывший командующий Южным военным округом (ЗВО) генерал армии Александр Дворников сейчас являются советниками высокоточных комплексов и концерна аэрокосмической обороны "Алмаз-Антей".

Источник утверждает, что Дворников все еще находится в "армейских кругах" и надеется возвратиться в армию. А бывший командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин сейчас начальник штаба Сухопутных войск России.

Бывший командующий Восточным военным округом (СВО) генерал-полковник Александр Чайко служил в Сирии и российском Генштабе после его увольнения с должности командующего СВО. В то же время какую должность он занимает сейчас – неизвестно.

Важно. Бывший госсекретарь обороны Великобритании Бен Уоллес 1 октября заявил, что российское военное руководство устранило всех командиров, в феврале 2022 года введших основные российские подразделения в Украину.

Что известно о "карьере" топ-командующих