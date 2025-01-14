Пулеметы были дешевые и некачественные и поставили их только половину, – ГБР о скандальном деле в МО

Бывший директор одного из департаментов Министерства обороны Украины и двое руководителей государственного предприятия подозреваются в поставке бракованных пулеметов для военных. ГБР прокомментировали ситуацию.

Закупленные пулеметы были дешевыми аналогами и даже не были куплены в заявленном количестве. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на советника по коммуникациям ГБР Татьяну Сапьян в эфире телемарафона.

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Как ситуацию комментируют в ГБР

По информации ГБР, человек, который руководил департаментом Минобороны, и двое его сообщников из государственных предприятий решили нажиться на закупке оружия для ВСУ.

В 2022 году они за государственные средства должны были купить и передать армии 400 сертифицированных крупнокалиберных пулеметов. Зато поставили только половину от указанного количества оружия, что не имела никакой маркировки и соответствующей технической документации. Эти пулеметы не могли вести непрерывную стрельбу и выходили из строя уже после первого использования.

Вместо качественного оружия в войска попали дешевые аналоги. На нашей обороноспособности это отражалось. Кроме того, поставили только половину пулеметов от заявленного количества,

– заявила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.

Был проведен ряд испытаний и экспертиз пулеметов. Расследование продолжалось с 2023 года.

Схема нанесла ущерб государству более чем на 193 миллиона гривен.

Фигурантов дела подозревают в совершении трех уголовных правонарушений, среди которых присвоение и растрата имущества, препятствование законной деятельности ВСУ.

В ГБР отмечают, что за такие преступления можно лишиться свободы на 15 лет. Меру пресечения будут избирать в ближайшее время в Полтаве.

В Офисе Генерального прокурора отметили, что правоохранители сейчас решают вопрос об избрании мужчинам меры пресечения.