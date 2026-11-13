Бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что расследования НАБУ и САП намеренно подрывают переговоры о прекращении войны. По его словам, действия украинских антикоррупционных органов ослабляют позиции Владимира Зеленского.

Как сообщает американское издание Washington Examiner, бывший чиновник утверждает, что украинские антикоррупционные структуры якобы находятся под внешним контролем и действуют в интересах враждебной стороны. Западное СМИ при этом описывает его как жертву внутреннего политического давления, вынужденную покинуть страну из-за опасений мести.

Что заявил Кравченко

По утверждениям Кравченко, активизация действий антикоррупционных органов против него стала следствием возбужденных им дел в отношении руководства этих институтов. Он уверяет, что именно этот конфликт стал причиной его отставки и последующего выезда за пределы Украины.

Экс-генеральный прокурор заявил американским журналистам, что работа детективов направлена на блокирование международных мирных инициатив Дональда Трампа. Он подчеркнул, что расследования наносят удар по украинской власти именно в момент подготовки к возможным переговорам о прекращении войны.

Мы видим, что выгоду получает только Россия. Главная цель (НАБУ и САП) – чтобы президент Украины и его команда ничего не достигли, и команда Трампа тоже не добилась успеха,

– заявил Кравченко в интервью.

Он призвал администрацию Трампа расследовать "коррупцию в антикоррупционных агентствах" и "преступления, совершенные в НАБУ и САП", а также провести независимый аудит с участием правоохранительных органов США.

По информации Центра противодействия коррупции, такими публичными выступлениями в зарубежной прессе Кравченко пытается создать основу для легализации за рубежом. Организация отмечает, что главной целью подобной риторики является получение статуса политического беженца на территории Австрии.

К слову, генерал Сергей Дука, которого 13 ноября освободили из СИЗО, также обвинил НАБУ в подрыве переговорной позиции Украины.

По его словам, действия антикоррупционных органов якобы вынуждают Украину "идти на уступки" в переговорах с Россией.