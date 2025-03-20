На переговорах в Эр-Рияде от России будет ФСБшник, который обманывал Путина

Россияне обнародовали фамилии тех, кто войдет в их переговорную команду во время встречи в Саудовской Аравии. Они не скрывают, что среди них есть фээсбэшник. Детали передает 24 Канал.

К слову, еще нет понимания, как именно будут происходить переговоры 24 марта. По словам Владимира Зеленского, возможно, сначала встретятся Украина и США, а потом американцы задействуют челночную дипломатию и будут общаться с россиянами. Или встречи пройдут параллельно.

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Россия отправляет ФСБшника на переговоры

Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков. Речь о советнике директора Федеральной службы безопасности Сергее Беседе. Также будет председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Как сообщил Ушаков, из США будут говорить о черноморской инициативе, которая касается безопасности в регионе. "Экспертов" от России назначил сам Путин.

Это действительно опытные переговорщики, которые хорошо разбираются в международной проблематике,

– сказал помощник диктатора.

Интересно! В феврале иностранные СМИ писали, что Кремль собирает команду тяжеловесов для переговоров с США по Украине. Говорилось о руководителе Службы внешней разведки России Сергее Нарышкине и других.

Состав американской делегации сформирован, но его пока не обнародовали.

Что надо знать о Сергее Беседе

Именно он был ответственен за провал российского наступления в 2022 году. В должности главы Пятой службы ФСБ Беседа готовил отчеты для Путина, в которых обещал марши по Крещатику и радостных киевлян с цветами.

The Washington Post обратили внимание, что десятилетия шпионажа не дали результатов – пророссийскую власть в Украине после Януковича не установили, массовых протестов не было, в состав России украинцы не хотели. Но от ФСБ продолжали поступать заверения, что Киев удастся взять за три дня. Хотя внутренние отчеты свидетельствовали, что эти надежды не имеют ничего общего с реальностью.

СМИ писали, что Беседу могли арестовать в 2022 году. Впрочем, тогда он сохранил должность в ФСБ. Заявление Ушакова от 20 марта свидетельствует о том, что Беседу сняли с должности главы Пятой службы, но Путин до сих пор верит ему.