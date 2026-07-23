Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Детали дела бывшего главы оборонного завода

Оборонное предприятие как раз находилось на стадии приватизации. Но вместо надлежащего управления активами руководитель фактически вместе с подчиненными организовал схему его уничтожения.

Все оборудование демонтировали, распиливали, вывозили и сдавали на металлолом.

Задокументировано, как участники схемы по телефону координировали приезд покупателей, подготовку металла и его вывоз в пункт приема.

Такие действия нанесли государственному предприятию ущерб на миллионы гривен.

Кроме того, уже упомянутому бывшему руководителю и главному инженеру предъявлены подозрения в получении неправомерной выгоды за передачу в пользование складских помещений госпредприятия без заключения договоров аренды.

Также во время войны подозреваемый стал фактическим владельцем парка элитных автомобилей, в частности BMW M8, Mercedes-Benz CLS-Class и Lamborghini Murciélago,

– отметил Кравченко.

Дорогие автомобили оформлялись на родственников и связанных лиц. Но на самом деле ими владел и пользовался подозреваемый лично, при этом не декларируя их.

В частности, в 2024 году был приобретен Audi RS7 за 4 миллиона гривен. Автомобиль в тот же день оформили на мать подозреваемого, указав в другом договоре стоимость всего в 100 тысяч гривен.

"То есть за один день цена автомобиля в документах уменьшилась в 40 раз", – отметил генеральный прокурор.

Через полгода Audi перерегистрировали на третье лицо уже за 4,2 миллиона гривен, но в декларации за 2024 год этот автомобиль так и не появился.

Поэтому мужчине было предъявлено новое подозрение во внесении заведомо недостоверных сведений в декларации за 2024 и 2025 годы.

Сумма недостоверных сведений в декларации за 2024 год составляет 11,5 миллиона гривен, а за 2025 год – почти 13 миллионов гривен.

Досудебное расследование уже завершено.

Как экс-глава оборонного завода превратил предприятие в металлолом: смотрите видео

К слову, недавно в Киеве избрали меру пресечения топ-менеджеру "Укроборонпрома". Его подозревают в служебной халатности по делу о детонации боеприпасов на складах в Вишневом 6 июля.