Про це розповів Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Деталі справи ексглави оборонного заводу

Оборонне підприємство якраз перебувало на стадії приватизації. Але замість належного управління активами, керівник фактично разом з підлеглими організував схему його знищення.

Усе обладнання демонтували, розпилювали, вивозили та здавали на металолом.

Задокументовано, як учасники схеми телефоном координували приїзд покупців, підготовку металу та його вивезення до пункту приймання.

Такі дії завдали державному підприємству збитків на мільйони гривень.

Окрім того, уже згаданий екскерівник та головний інженер отримали підозри в одержанні неправомірної вигоди за передачу в користування складських приміщень держпідприємства без укладення договорів оренди.

Також під час війни підозрюваний став фактичним власником парку елітних автомобілів, зокрема BMW M8, Mercedes-Benz CLS-Class та Lamborghini Murciélago,

– зазначив Кравченко.

Дороговартісні автівки оформлювали на родичів і пов'язаних осіб. Але насправді ними володів та користувався підозрюваний особисто, при цьому не декларував їх.

Зокрема, було придбано у 2024 році Audi RS7 за 4 мільйони гривень. Авто того ж дня оформили на матір підозрюваного, зазначивши в іншому договорі вартість лише 100 тисяч гривень.

"Тобто за один день ціна автомобіля в документах зменшилася у 40 разів", – зауважив Генпрокурор.

Через пів року Audi перереєстрували на третю особу вже за 4,2 мільйона гривень, але в декларації за 2024 рік цей автомобіль так і не з'явився.

Тож чоловіку повідомили нову підозру за внесення завідомо недостовірних відомостей до декларацій за 2024 та 2025 роки.

Сума недостовірних відомостей у декларації за 2024 рік становить 11,5 мільйонів гривень, а за 2025 рік – майже на 13 мільйонів гривень.

Досудове розслідування уже завершено.

Як ексглава оборонного заводу пустив підприємство на металолом: дивіться відео

До слова, нещодавно у Києві обрали запобіжний захід топменеджеру Укроборонпрому. Його підозрюють у службовій недбалості у справі про детонацію боєприпасів на складах у Вишневому 6 липня.