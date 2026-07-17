Про це повідомляє Суспільне.

Яке рішення суду?

Підозрюваний перебуватиме під вартою без можливості внесення застави на 60 діб, тобто до 14 вересня.

Адвокати і прокурори відмовилися від будь-яких коментарів.

Водночас другому підозрюваному ще обирають запобіжний захід.

Судове засідання закрите. Про це просили як адвокати, так і прокурори через "загрозу витоку інформації та підриву обороноздатності держави".

Нагадаємо, що гендиректора оборонного підприємства та його заступника з виробництва затримали через розміщення боєприпасів у непридатних ангарах без необхідних дозволів біля житлової забудови.

Ці складські приміщення взагалі не були призначені для зберігання боєприпасів. Для їхнього використання не було відповідних дозвільних документів.

6 липня об'єкт атакувала Росія, після чого спалахнула пожежа і почалася детонація. За офіційними даними, загинуло 9 осіб, ще 18 постраждали.

Як наголошується у матеріалах справи, це відбулося через те, що гендиректор підприємства неналежно організував виробничо-господарську діяльність, не забезпечив виконання вимог пожежної безпеки та нормативно-правових актів щодо зберігання боєприпасів і вибухових речовин.

Нагадаємо, що генеральний директор АТ "Українська оборонна промисловість" Герман Сметанін повідомив про завершення роботи на посаді 14 липня.