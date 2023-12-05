Генерал Муженко, который был главнокомандующим ВСУ в 2014 – 2019 годах, также оценил контрнаступление. По его мнению, ВСУ совершили чудо, которое вряд ли могла бы повторить какая-нибудь из армий мира.

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Действительно ли Украина в тупике

Я бы не сказал, что ситуация в тупике, потому что это война. Здесь бывают не только победы – здесь иногда бывают и поражения. Здесь бывает не только успешное продвижение, но и сдерживание нас противником. Здесь не только наступление, но и оборона,

– высказался Муженко.

Он добавил: на сегодня неотложным вопросом уже является переход к обороне, а именно к "стратегически активной обороне, которая бы предусматривала нанесение контрударов, а при условии успеха на отдельных направлениях – контратак на уровне соответствующих подразделений".

Что государству нужно сделать на фронте

"Нам нужно переформатировать фронт. Нам нужно создать мощный резерв не только количественный, но и качественный. А качественный резерв – это наличие военных организмов: бригада, корпус и так далее. Подготовленных, оснащенных, слаженных, с высоким моральным духом и способных решить вопрос", – считает генерал.

Муженко уверен, что следует создать соответствующие оперативные группировки и соответствующие боевые порядки, а также соответствующую систему управления. Это нужно для того, чтобы управление было качественным и своевременным. Сейчас "на отдельных направлениях есть десятки, а то и больше частей и подразделений, замыкающихся на один орган управления". В этих условиях невозможно реагировать на возникающие риски.

Стоит ли так рисковать

Бывший главком осознает, что это рискованно и сложно, но все же уверен, что рисковать надо – сначала, конечно, все просчитав.

Нужно идти и переформатировать фронт. И это касается, пожалуй, не только фронта от Купянска до Херсона или Голой Пристани. А это и восточная часть – от Харькова до Сум и Чернигова. Это Север – Черниговская область, Киевская, Житомирская, Ровенская,

– детализировал он.

Еще Муженко коснулся вопроса резервов. По его мнению, если у командира или командующего нет резервов – то он может проиграть, для этого уже есть условия. Поэтому государство должно понимать, какие группировки есть и где находятся резервы.

Украинцы удивили мир

Ранее о ходе боевых действий высказался Йенс Столтенберг. Он сказал, что Путин тотально недооценил Украину, и это стало одной из его ошибок. О второй ошибке Путина читайте в материале.