Об этом заявил бывший главнокомандующий Виктор Муженко. Генерал заметил, что, несмотря на неблагоприятные условия, украинские войска потеснили оккупантов.

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"Возможно, ни одна армия мира такого не могла сделать"

"Что касается контрнаступления, то я бы не сказал, что там нет никаких достижений. Украинские подразделения – солдаты и командиры – совершили чудо", – подчеркнул Муженко.

Бывший главком объяснил, что при неблагоприятных физико-географических условиях, при отсутствии преимущества в воздухе, без огневого превосходства, при наличии глубоко эшелонированных километровых минных полей и существенно укрепленных фортификаций украинские войска потеснили оккупантов.

И то, что сделали военнослужащие ВСУ, возможно, ни одна армия мира такого не могла сделать,

– подчеркнул генерал.

К слову, оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.

Зеленский оценил ход контрнаступления

Глава государства заметил, что мы хотели быстрых результатов. С этой точки зрения, к сожалению, добиться этого не удалось.

В то же время Владимир Зеленский сказал, что Украина не получила от партнеров всего необходимого оружия, а ограничения в размере военной силы препятствовали быстрому продвижению.

Однако мы ни в коем случае не должны сдаваться. Россия этого не дождется.

Президент отметил, что за последние несколько месяцев все-таки были положительные моменты. В частности, Украине удалось добиться постепенных территориальных достижений в борьбе против лучше вооруженного и укрепленного врага.