Про це заявив колишній головнокомандувач Віктор Муженко. Генерал зауважив, що навіть попри несприятливі умови, українські війська потіснили окупантів.

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"Можливо, жодна армія світу такого не могла зробити"

"Що стосується контрнаступу, то я б не сказав, що там немає ніяких здобутків. Українські підрозділи – солдати й командири – зробили диво", – підкреслив Муженко.

Колишній головком пояснив, що за несприятливих фізико-географічних умов, за відсутності переваги в повітрі, без вогневої переваги, за наявності глибоко ешелонованих кілометрових мінних полів та суттєво зміцнених фортифікацій українські війська все-таки потіснили окупантів.

І те, що зробили військовослужбовці ЗСУ, можливо, жодна армія світу такого не могла зробити,

– наголосив генерал.

До слова, оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.

Зеленський оцінив перебіг контрнаступу

Глава держави зауважив, що ми хотіли швидких результатів. З цієї точки зору, на жаль, досягти цього не вдалося.

Водночас Володимир Зеленський зауважив, що Україна не отримала від партнерів усієї необхідної зброї, а обмеження в розмірі військової сили перешкоджали швидкому просуванню.

Однак, ми в жодному разі не повинні здаватися. Росія цього не дочекається.

Президент зауважив, що за останні кілька місяців все ж були позитивні моменти. Зокрема, Україні вдалося досягти поступових територіальних здобутків у боротьбі проти краще озброєного та укріпленого ворога.