Бывший нардеп и чиновник Звягильский попал в реанимацию с COVID-19, – СМИ

4 ноября 2021 , 14:50
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Источник:

телеграм-канал Klymenko Time

Экс-нардеп Ефим Звягильский находится в реанимации одной из киевских больниц. Политик инфицировался коронавирусом.

Деталей о самочувствии политика пока не раскрывают. Звягильскому – 88 лет.

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Политическая деятельность Звягильского: главное

  • Звягильский вошел в историю Украины как политический и общественный деятель.
  • В течение 1990 – 2019 он был нардепом.
  • С сентября 1993 по июль 1994 года занимал должность исполняющего обязанности премьер-министра Украины.
  • Был одним из соучредителей "Партии регионов".

Ситуация с COVID-19 в Украине: главное

  • В течение суток 3 ноября в Украине обнаружили 27 377 новых инфицированных коронавирусом.
  • К сожалению, ушли из жизни 699 зараженных.
  • В медучреждения госпитализировали 5 472 человека.
  • Выздоровели – 12 464 украинца.
  • Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что вакцинированные украинцы инфицируются коронавирусом в 5 раз реже. Кроме того, их в 10 раз реже госпитализируют.
  • Политик подчеркнул: вакцинация может предотвратить инфицирование коронавирусом или осложнения от недуга.
  • Больше всего вакцинированных в Киеве. Этот показатель составляет 54,2%. Худшие показатели – на Закарпатье и Волыни.
Автор: Мар'яна Бекало