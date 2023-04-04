Благословлял россиян во время оккупации: в Харьковской области разоблачили настоятеля храма УПЦ МП
Источник:СБУ
Бывший настоятель храма Московского патриархата благословлял русских военных во время оккупации Харьковщины. Сотрудники СБУ разоблачили его.
По данным СБУ, бывший настоятель одного из храмов Изюмской Епархии УПЦ МП активно поддержал действия страны-агрессора.
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Благословлял оккупантов
В конце июля 2022 года в оккупированном поселке городского типа Двухлетняя Купянского района состоялось публичное религиозное мероприятие по случаю "Дня Крещения Руси". Он производился местными представителями Украинской православной церкви Московского патриархата.
Там протоиерей Московского патриархата благословлял представителей русской армии и военную автомобильную технику оккупантов.
Настоятель приказал своим приспешникам снимать на камеру "мероприятие" для последующего обнародования на пророссийских медиаресурсах.
Во время освобождения Харьковщины протоиерей вместе с семьей скрылся на территории России. Там он был назначен настоятелем Православного прихода Иоанно-Предтеченского храма Тверской и Кашинской епархии РПЦ.
В настоящее время продолжается комплекс следственно-оперативных действий по установлению всех обстоятельств совершения указанного преступления. В дальнейшем правоохранителями будет дана надлежащая и обоснованная правовая оценка действиям протоиерея.
Исторические решения в Хмельницком и Каменце-Подольском
- В Хмельницком всем религиозным организациям от УПЦ Московского патриархата прекратили право на пользование земельными участками. Такое же решение было принято в Каменце-Подольском.
- Городские советы приняли соответствующее решение на сессиях 4 апреля. Это произошло после того, как священнослужители УПЦ МП были избиты в церкви военного.
- В этот же день депутаты Каменец-Подольского городского совета единогласно приняли 3 важных обращения: о запрете московского патриархата на территории Украины, выходе Каменец-Подольской епархии УПЦ МП из состава РПЦ и прекращении договоров аренды или пользования УПЦ (МП) церковными сооружениями находящихся в государственной собственности.
- Также местные депутаты проголосовали за 19 проектов о прекращении пользования земельными участками Московским патриархатом и дополнительно за еще один об отмене аренды.