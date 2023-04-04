Бывший настоятель храма Московского патриархата благословлял русских военных во время оккупации Харьковщины. Сотрудники СБУ разоблачили его.

По данным СБУ, бывший настоятель одного из храмов Изюмской Епархии УПЦ МП активно поддержал действия страны-агрессора.

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Благословлял оккупантов

В конце июля 2022 года в оккупированном поселке городского типа Двухлетняя Купянского района состоялось публичное религиозное мероприятие по случаю "Дня Крещения Руси". Он производился местными представителями Украинской православной церкви Московского патриархата.

Там протоиерей Московского патриархата благословлял представителей русской армии и военную автомобильную технику оккупантов.

Настоятель приказал своим приспешникам снимать на камеру "мероприятие" для последующего обнародования на пророссийских медиаресурсах.

Во время освобождения Харьковщины протоиерей вместе с семьей скрылся на территории России. Там он был назначен настоятелем Православного прихода Иоанно-Предтеченского храма Тверской и Кашинской епархии РПЦ.

В настоящее время продолжается комплекс следственно-оперативных действий по установлению всех обстоятельств совершения указанного преступления. В дальнейшем правоохранителями будет дана надлежащая и обоснованная правовая оценка действиям протоиерея.

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