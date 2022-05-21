Бывший пленник украинский воин выиграл иск в Россию и отсудил миллион

России придется ответить за все преступления против украинцев. Это касается их действий как против мирных граждан, так и против военных.

Бывшему военному Владимиру Фомицкому удалось победить россиян в суде. Этим он создал прецедент для всех граждан Украины, пострадавших от рашистов.

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Выигрыш в суде

Владимир Фомицкий как доброволец пошел защищать Украину в составе батальона "Кривбасс" в 2014. Российские кафиры взяли его в плен при выходе из "Иловайского котла". Владимир Фомицкий потребовал компенсацию в суд.

Ему удалось выиграть дело, его иск удовлетворил Долгинцевский районный суд Кривого Рога. Согласно решению суда, в пользу Владимира Фомицкого из России и акционерного общества "Международный резервный банк" ("Сбербанк") в качестве компенсации за причинение морального ущерба должно быть взыскано один миллион гривен. Срок апелляции уже истек, решение суда уже вступило в силу.

Адвокат бывшего бойца Дмитрий Чернеш рассказал, что иск к России дублировался иском к российскому банку, у которого есть реальная возможность заплатить деньги.

Исполнительные органы должны обеспечить исполнение этого решения, где бы эти деньги ни лежали, даже по миру. Механизмов вполне достаточно. Теперь по этому же пути может идти любой гражданин Украины, пострадавший от агрессии России,

– сказал юрист.

Война России против Украины: коротко о последних событиях

Возле Мариуполя российские кафиры проводят ротацию в "фильтрационных лагерях". Теперь на место коллаборантов и "народной милиции" стали приходить кадыровцы и бойцы "Росгвардии".

Рашисты властвуют возобновить наступательные действия на Славянском направлении. Свою атаку враг прикрывает артиллерийскими обстрелами.

Российские кафиры имеют большие проблемы с обеспечением. В частности, в Харьковской области солдат русской армии начали ходить в женских лосинах и резиновых тапочках. Также местные жители сообщают, что контингент кафиров кое-где выглядит плачевно.

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