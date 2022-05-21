Колишньому військовому Володимиру Фоміцькому вдалося перемогти росіян у суді. Цим він створив прецедент для всіх громадян України, які постраждали від рашистів.

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Виграш у суді

Володимир Фоміцький як доброволець пішов захищати Україну в складі батальйону ""Кривбас" у 2014 році. Російські окупанти взяли його у полон під час виходу з "Іловайського котла". У полоні рашистів чоловік пробув 10 днів, після звільнення його визнали непридатним до військової служби. Володимир Фомицький пішов вимагати компенсацію до суду.

Йому вдалося виграти справу, його позов задовольнив Довгинцівський районний суд Кривого Рогу. Згідно з рішенням суду, на користь Володимира Фоміцького з Росії та акціонерного товариства "Міжнародний резервний банк" ("Сбербанк") у якості компенсації за завдання моральної шкоди має бути стягнуто один мільйон гривень. Термін апеляції вже минув, рішення суду вже набуло чинності.

Адвокат колишнього бійця Дмитро Чернеш розповів, що позов до Росії дублювався позовом до російського банку, який має реальну можливість заплатити гроші.

Виконавчі органи мають забезпечити виконання цього рішення, де б ці гроші не лежали, навіть по світу. Механізмів цілком достатньо. Тепер цим же шляхом може йти будь-який громадянин України, який постраждав від агресії Росії,

– сказав юрист.

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Біля Маріуполя російські окупанти проводять ротацію у "фільтраційних таборах". Тепер на місце колаборантів та "народної міліції" почали приходити кадирівці та бійці "Росгвардії".

Рашисти панують відновити наступальні дії на Слов'янському напрямку. Свою атаку ворог прикриває артилерійськими обстрілами.

Російські окупанти мають великі проблеми із забезпеченням. Зокрема, на Харківщині солдат російської армії почали ходити у жіночих лосинах та гумових капцях. Також місцеві мешканці повідомляють, що контингент окупантів подекуди виглядає жалюгідно.

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